in foto: Kailee Mills, 16 anni (Facebook).

Stava tornando a casa dopo una festa con gli amici, mancavano pochi metri all'arrivo, ma ha deciso di togliersi la cintura per scattare un selfie. Proprio in quel momento il ragazzo che era alla guida dell'auto sulla quale viaggiava ha sbandato, forse per eccesso di velocità, la vettura si è ribaltata e lei, che era seduta sul sedile posteriore, è letteralmente volata fuori dall'abitacolo andandosi a schiantare sull'asfalto e decedendo sul colpo. È morta così Kailee Mills, studentessa 16enne di Rothwood, in Texas, dove frequentava la Klein Collins High School. Gli altri tre compagni che erano in macchina con lei se la sono cavata con qualche ferita: tutti indossavano la cintura di sicurezza. I fatti risalgono allo scorso 28 ottobre, e da allora i suoi genitori hanno iniziato una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale indirizzata ad altri giovani che come lei possono rischiare la vita per una piccola distrazione.

La tragedia si è consumata a soli 500 metri dalla casa di Kailee e in pochissimi secondi. "Se solo avesse mantenuto le cinture – ha detto alla stampa il papà David – a quest'ora sarebbe ancora viva. Non facciamo altro che chiederci il perché di quanto avvenuto, ma non lo sapremo mai, quindi vogliamo rimanere positivi e sperare che non succeda ancora quello che abbiamo passato noi". Così, hanno realizzato la Kailee Mills Foundations, un'organizzazione senza fini di lucro in memoria della figlia rivolta a sensibilizzare la gente sul tema della sicurezza stradale. Secondo gli esperti texani, indossare la cintura di sicurezza quando si viaggia in auto riduce il rischio di morte per incidente del 45%. "La nostra bambina amava ridere e far felici tutti coloro che la circondavano – ha concluso -. Era il mio raggio di sole e per una sciocchezza non potremo mai più riabbracciarla".