Gravissimo e tragico incidente stradale nella notte fra domenica e lunedì lungo l'autostrada A13, nel tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, in direzione di Bologna. Una giovane coppia di coniugi che viaggia a bordo della propria auto è stata coinvolta in un terribile schianto mentre era in coda a causa di un precedente incidente che si era concluso senza feriti gravi. Un grosso tir, il cui conducente forse non si è accorto del rallentamento, infatti ha violentemente tamponato la loro vettura e un'altra auto che era in fila nella corsia di sorpasso, danneggiando entrambe pesantemente, prima di deviare la marcia sull'altra corsia causando il tamponamento di altri otto mezzi in coda.

Ad avere la peggio è stato il conducente della prima vettura colpita, il 37enne Alessandro Ferrari originario di Reggio Emilia, dichiarato morto sul posto dai soccorsi medici giunti poco dopo. Ferita in maniera molto grave la moglie seduta al suo fianco, la 37enne Emanuela Leonardi originaria di Carpineti. La donna è stata soccorsa e stabilizzata dai sanitari prima di essere trasportata in ambulanza e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Sant'Anna di Cona. Nella stessa struttura sono state condotte anche altre tre persone, tra cui una bambina di 4 anni, rimaste leggermente ferite nei successivi impatti del camion con le vetture.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuco e gli uomini della polizia stradale di Altedo che hanno eseguito i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, prima dell’incidente mortale, avvenuto intorno alla mezzanotte, un altro sinistro aveva bloccato il traffico nella zona. Una vettura aveva sbandato finendo contro il new jersey e per questo si era formata circa un chilometro di coda in entrambe le corsie, a questo punto è sopraggiunto l'autocarro che che ha travolto le vetture in coda tra cui quella dei due coniugi 37enni.