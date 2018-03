Più di 20 veicoli sono stati coinvolti in uno spaventoso incidente stradale nelle scorse ore sull'Interstate 270 in direzione sud a Germantown, nello stato del Maryland, in Usa. A scatenare il caos la perdita del carico da parte di un camion rimorchio che trasportava sassi e ghiaia. Il materiale infatti si è improvvisamente riversato sulla trafficata strada innescando un tamponamento a catena tra veicoli che per puro caso non si è trasformato in tragedia. Come riportano i medi locali, infatti, dozzine di persone sono rimaste coinvolte nello schianto ma solo quattro sono state portate in ospedale tra cui due ferite gravemente. Per nessuno di loro ci sarebbe pericolo di vita. Per gli altri solo contusioni leggere.

Lo schianto all'alba di lunedì, intorno alle 5:20 del mattino, quando la strada era ancora buia. I veicoli dietro il rimorchio non sono stati in grado di evitare la pietra e la ghiaia e di conseguenza tutti gli altri sono andati a schiantarsi. Per permettere ai soccorsi di arrivare sul posto e di liberare la sede stradale dai detriti, tutte le corsie in direzione sud della I-270 sono state chiuse per diverse ore e solo in tarda mattinata sono state riaperte tre delle corsie. Sul posto ovviamente i disagi per gli automobilisti sono tanti visto che si sono formate lunghissime code di traffico. Al momento non è noto cosa abbia causato l'incidente al tir che ha perso il carico ma sull'episodio indaga ora la polizia stradale locale.