Un nuovo incidente mortale questa mattina lungo l'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello: a poche ore dallo scontro auto-camion in cui ha perso la vita una donna di 38 anni lungo la rampa di ingresso in autostrada, un uomo di 74 anni è morto in uno scontro che ha coinvolto due vetture e un mezzo pesante. Quest'ultimo avrebbe tamponato una delle due auto coinvolte, all'altezza della rotonda. Il conducente dell'auto tamponata è morto. Il guidatore dell'altra vettura coinvolta ha riportato ferite non gravi. L'incidente è avvenuto sul viadotto sopra il lago di Bilancino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, che hanno chiuso la strada al traffico.

Quello che ha visto il decesso di un settantaquattrenne è stato il secondo incidente mortale della mattina all'altezza di Barberino del Mugello, sull'Autostrada del Sole. Stamani infatti una donna ha perso la vita dopo uno schianto avvenuto sulla carreggiata sud. Le condizioni della 38enne sono apparse subito gravi e purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale mentre era ancora in corsia di accelerazione la donna ha perso il controllo della vettura, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ed è sbandata prima verso destra e poi sulla sua sinistra finendo di traverso sulla corsia di marcia. L'autista di un tir che stava sopraggiungendo non è riuscito ad evitare l'impatto. I soccorsi, arrivati tempestivamente, si sono rivelati inutili.