Per alcuni poteva essere un semplice incidente senza troppe conseguenze ma l'improvviso incendio che ha distrutto un furgone di ciambelle in strada, è stata l'occasione per dare vita ad un simpatico siparietto per la polizia di Lexington, nello stato del Kentucky, negli Stati Uniti. "No ci sono parole " ha twittato infatti l'account social ufficiale del dipartimento locale mostrando accanto al furgone ormai distrutto le foto degli agenti accorsi sul posto che fingevano di piangere . L'ironico addio è stato l'occasione per salutare i cittadini per l'ultimo dell'ano ma è diventato subito virale attirando le attenzioni degli altri dipartimenti di polizia statunitensi.

Molti account delle polizie locali infatti hanno replicato condividendo i loro messaggi di supporto agli agenti di Lexington. Tra finte condoglianze e lacrime virtuali che chi ha scritto: "In questo tipo di lavoro alcune cose non possono essere invisibili. I miei pensieri sono con gli agenti di Lexington in questo momento di tragedia". Fortunatamente l'incendio invece è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco e non ha causato alcun ferito