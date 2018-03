Inseguita, catturata e uccisa, infine sventrata e appesa per essere mostrata a tutti. È la terribile sequenza messa in atto dagli abitanti di un remoto villaggio indonesiano su un esemplare di rara tigre di Sumatra, una specie in via di estinzione. A rendere ancora più incredibile la scena è il motivo del macabro accanimento sull'animale: la tigre è stata perseguitata perché era considerata dai locali come una creatura soprannaturale. L'episodio nel villaggio di Hatupangan, nella parte settentrionale dell'isola di Sumatra, dove la tigre è rimasta in esposizione per diversi giorni.

Dopo averla avvistata più volte, i residenti pensavano che la tigre fosse una creatura soprannaturale e un gruppo di loro quindi ha deciso di seguirla nel suo covo nella giungla. L'animale però li ha attaccati ferendo due persone gravemente e loro come rappresaglia lo hanno ucciso e poi sventrato prima di appenderlo in pubblico. Le autorità locali hanno spiegato di non essere riuscite a evitare la tragedia ma sul caso è stata comunque aperta una indagine visto che le tigri di Sumatra sono considerate in grave pericolo di estinzione con solo 400-500 esemplari rimasti in libertà. A rendere difficile la loro condizione il fatto che nel vasto arcipelago del sud-est asiatico i conflitti uomo-animale stanno dilagando dopo che il deforestamento per far posto alle coltivazioni ha distrutto il loro habitat naturale, spingendole sempre più vicino ai centri abitati