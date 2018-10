Maya Bay, straordinaria spiaggia thailandese resa nota in tutto il mondo dal film "The Beach" con Leonardo Di Caprio, sarà chiusa ai turisti a tempo indeterminato. Il Dipartimento per i parchi forestali, la fauna selvatica e la conservazione della flora (Dnp) del governo thailandese ha deciso di prorogare il periodo di chiusura dopo aver valutato i vantaggi ottenuti dall'ecosistema in seguito al divieto emanato quasi quattro mesi. Il governo di Bangkok aveva dichiarato Maya Bay severamente inaccessibile a partire dal primo giugno e, giunti al primo ottobre, anziché riaprirla ai flussi turistici ha deciso per un blocco prolungato.

La chiusura del sito è stata decisa prima della scorsa estate perché il delicato ecosistema marino dell'isola e la sua spiaggia erano stati seriamente danneggiati dalla presenza di centinaia di migliaia di uomini e donne, imbarcazioni e scarichi di ogni tipo. Dopo mesi di chiusura al pubblico sia il mare che la spiaggia "sono tornati alla loro piena condizione" scrive il Dnp, ma ugualmente il divieto resterà in vigore "fino a quando le risorse naturali torneranno alla normalità". Affinché ciò accada potrebbero trascorrere ancora anni.

La popolarità di Maya Bay è aumentata a dismisura anno dopo anno in seguito all'uscita del film "The Beach", opera del 2000 diretta da Danny Boyle. Il vero boom è però arrivato negli ultimi cinque anni: la stima per il 2018 – prima della chiusura – era di un afflusso di 2,5 milioni di persone, mezzo milione in più rispetto al 2017. La breve distanza dalla nota località turistica di Phuket (solo un'ora di motoscafo) ha fatto sì che il flusso di imbarcazioni cariche di persone fosse pressoché costante e danneggiasse seriamente la delicata flora e fauna marina. Il ripristino di un ecosistema sano ed equilibrato è da tempo diventata una priorità del governo.