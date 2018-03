Una complessa operazione antiterrorismo condotta dagli uomini della polizia di stato e della guardia di finanza ha portato questa mattina a un arresto a Foggia nei confronti di un cittadino di origine egiziana che risiede stabilmente nel nostro Paese da anni e che ora deve rispondere delle pesanti accuse di associazione ai fini di terrorismo e apologia del terrorismo. L'arresto è avvenuto al termine di una serie di accertamenti investigativi coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che da mesi tiene alta l'attenzione sul fenomeno, e condotti dalla Digos di Bari e Foggia con il supporto della Divisione centrale della polizia di prevenzione nonché dal Gico della guardia di finanza per quanto riguarda la parte patrimoniale.

In manette è finito un 58enne con cittadinanza italiana, sposato con una donna italiana e da tempo insegnante di religione ai bambini nel centro culturale islamico di Foggia. Le responsabilità dell'uomo sarebbero emerse nel corso dell'ultima inchiesta della Dda del capoluogo pugliese, denominata "Bad teacher" e focalizzata proprio sulle attività del centro islamico della città di Foggia. In particolare a suo carico sarebbero emersi comportamenti molto più gravi rispetto a quelli semplicemente volti ad esaltare le gesta dei fondamentalisti islamici come avvenuto ad esempio con le altre persone accusate di apologia del terrorismo e per questo raggiunte da provvedimenti di espulsione nei mesi scorsi.

Per gli inquirenti, infatti, l'uomo oltre a predicare ed esaltare sul web lo stato islamico, avrebbe messo in atto condotte finalizzate a favorire direttamente l'Isis, utilizzando anche la sede di un'associazione culturale da lui presieduta e usata come base per la propaganda jihadista. A questo proposito polizia e Fiamme Gialle hanno anche perquisito gli uffici della sede dell'associazione culturale in cui operava e di cui era presidente l'uomo arrestato che è stata poi posta sotto sequestro preventivo. Altri accertamenti sono in corso su una serie di conti correnti riconducibili all'uomo mentre perquisizioni personali e domiciliari sono state eseguite anche nei confronti di altre tre persone.