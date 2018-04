I carabinieri del Nucleo investigativo di Gorizia hanno sequestrato una ingente quantità di armi da guerra in seguito a un controllo avvenuto in autostrada. I militari, che hanno anche attivato immediatamente il protocollo Interpol per il terrorismo internazionale, hanno arrestato un cittadino bosniaco di cinquantadue anni che era stato fermato mentre appunto si trovava alla guida di un'auto lungo l’autostrada A34. Nella sua auto, una Peugeot 206 con targa svizzera, il cinquantaduenne aveva un vero e proprio arsenale di armi da guerra. La sua auto era partita dalla Slovenia e quando è stata intercettata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Gorizia viaggiava nel tratto tra Villesse e Gorizia.

Nel cofano dell’auto del bosniaco trovati anche sei fucili mitragliatori Kalasnikov – Nel cofano del veicolo, da quanto emerso, i carabinieri hanno trovato due pistole mitragliatrici Skorpio, sei fucili mitragliatori Kalasnikov, una carabina calibro 22, un fucile a pompa, un gruppo ottico per fucili di precisione, svariati caricatori e munizionamento specifico.

Le armi erano dirette in Spagna – La destinazione finale del bosniaco sarebbe stata Barcellona, in Spagna. I carabinieri lo avrebbero dedotto da alcune indicazioni contenute in appunti rinvenuti a bordo dell’auto. Del fatto sono stati informati gli organismi di Polizia europea. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi in merito all'uso cui erano destinate le armi sequestrate. Potrebbe dunque trattarsi di organizzazioni del terrorismo internazionale oppure di rifornimento alla malavita comune o organizzata.