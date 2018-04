Sparatoria con strage in Turchia. Un ricercatore dell'università Osmangazi nella città turca di Eskisehir ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone nel campus. Almeno quattro le vittime accertate, mentre altre tre sono rimaste ferite nell'attacco. Secondo l'agenzia locale Dogan le vittime facevano parte del personale dell'ateneo e il killer sarebbe già stato catturato dalla polizia. L'uomo, identificato come Volkan D, si sarebbe consegnato spontaneamente alle autorità. A cadere sotto i colpi dell'attentatore, il vicepreside della Facoltà, il segretario e due lettori, ha aggiunto l’agenzia Anadolu. Il movente non è ancora chiaro. I fatti sono avvenuti nella facoltà di Scienze dell' Educazione