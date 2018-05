Drammatico incendio nella giornata di oggi, sabato 5 maggio, lungo il raccordo autostradale in direzione Trieste. Attorno alle 13 un camper si è incendiato nei pressi dello svincolo per Fernetti. Non risultano feriti. L'incendio sta tuttavia causando code (di circa 3 chilometri) disagi al traffico, al momento interrotto in direzione Trieste in entrambe le corsie. Per i veicoli diretti a Trieste, uscita obbligatoria allo svincolo di Prosecco

Sul posto, oltre ai pompieri, anche le pattuglie della polizia stradale e il 118. Il camper ha preso fuoco all'improvviso, si presume per autocombustione. Ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il personale dell'Anas si sta occupando della gestione della viabilità per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.