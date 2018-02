Un albergo è in parte crollato a Taiwan, a Hualien colpita da un sisma di magnitudo 6.4. Lo ha riferito il governo dell’isola. Su Twitter circolano le prime immagini dell’edificio. Come mostrano le immagini l'intero piano terra del Marshal Hotel di Hualien sembra essere sprofondato sotto il peso dell'edificio. Al momento non sono stati lanciati allarmi tsunami. Il sisma è stato segnalato alle 23.50 (ora locale) nel mare a nord-est di Hualian, a 98 km dalla costa. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei e avrebbe provocato il crollo di numerosi edifici vicino alla stessa città di Hualien. Ci sarebbero anche diverse persone intrappolate all'interno delle strutture. In particolare, nell'hotel parzialmente crollato ci sarebbero trenta persone intrappolate. Lo ha annunciato il governo citando fonti dei vigili del fuoco. Inoltre, almeno due persone sarebbero morte e oltre 100 sono rimaste ferite.

Stando ai dati provenienti dai sismografi del centro sismico americano (USGS), il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.4 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 9 km di profondità. Epicentro individuato in mare, nell’oceano Pacifico occidentale, a circa 18 km dalla costa orientale del Taiwan. Precisamente l’epicentro è stato localizzato a 18 km dalla città di Hualien, dove vivono circa 340 mila persone. Anche il sito dell'INGV conferma la magnitudo.

Negli ultimi tre giorni si erano verificate più di 20 scosse giornaliere: un sismologo dell'Università Centrale aveva avvertito che l'isola è entrata in un ciclo sismico che durerà decenni.