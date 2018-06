Gravissimo incidente stradale nelle scorse ore lungo la rete autostradale italiana. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a seguito di un violento schianto che ha coinvolto tre mezzi pesanti che stavano viaggiando sul raccordo tra la A1 e la A14 nel nodo autostradale di Bologna. L'impatto mortale tra i camion è avvenuto nella tarda mattinata di martedì, intorno alle 12.30, nel tratto tra l'uscita di Casalecchio ed il bivio con l'A14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona. Ad essere coinvolti come detto sono stati tre tir tra cui un'autocisterna che, a seguito dell'impatto, ha urtato lo spartitraffico che separa l'autostrada dalla tangenziale e poi si è ribaltata occupando l'intera carreggiata.

Inevitabili e gravi i disagi al traffico automobilistico su tutto il tratto, che è uno dei più trafficati d'Italia. Per consentire l'intervento dei soccorritori sul posto, infatti, il raccordo di Casalecchio è stato chiuso tra l'uscita di Bologna Casalecchio ed il bivio con l'A14 in direzione di Ancona con pesanti ripercussioni sul traffico. Come informa autostrade per l'Italia, per gli utenti che dall'A1 sono diretti sulla A14 si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio per poi prendere la Tangenziale di Bologna dove si può uscire e rientrare allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare in A14 a Bologna Arcoveggio. Sul luogo del tragedia, oltre al personale sanitario con le ambulanze e ai vigili del fuoco per i soccorsi alle persone coinvolte, sono prontamente intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade.