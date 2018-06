Serata d’apprensione in Abruzzo per una scossa di terremoto molto vicina alla superficie distintamente avvertita dalla popolazione soprattutto a L'Aquila e a Teramo. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.1 alle 21.26 a profondità di sei chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono Pietracamela e Isola del Gran Sasso. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora non sono segnalati danni a persone o cose.

I comuni nel raggio di 20 Km dall'epicentro sono i seguenti: Pietracamela, Isola del Gran Sasso d'Italia, Fano Adriano, Tossicia, Crognaleto, Castelli, Colledara, Montorio al Vomano, Santo Stefano di Sessanio, Castel Castagna, Barisciano, Poggio Picenze, Castel del Monte, Cortino, Arsita, Calascio, L'Aquila, Campotosto, San Demetrio ne'Vestini, Castelvecchio Calvisio e Sant'Eusanio Forconese. L'Abruzzo è l'unica regione interessata con le province di Teramo e L'Aquila.