La terra continua a tremare in Sicilia, dove uno sciamo sismico è in atto da ieri, giovedì 24 maggio, alle pendici dell'Etna. L'ultima scossa, in ordine temporale, è stata registrata alle 12.28 di oggi, venerdì 25 maggio, a Milo, piccolo comune del parco del famoso vulcano in provincia di Catania, a circa 16 chilometri di profondità e con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato ben avvertito con tremori e boati in un raggio di 20/30 chilometri, ma in maniera particolare nell’area epicentrale tra Giarre, Sant’Alfio, Milo, Zafferana Etnea, Praino e Fornazzo. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

La scossa di questa mattina fa parte di uno sciame che ha fatto registrare ben otto terremoti tra le 11.36 e le 12.28, tutte con magnitudo comprese tra 2.0 e 2.6 ad eccezione del sisma moderato delle 12.28, che ha raggiunto la magnitudo più alta. Già nella giornata di ieri, sono state segnalate due scosse, sempre alle falde dell'Etna, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania, di magnitudo 3.1 e 2.2, rispettivamente alle 6:49 e alle 6:51 della mattino.