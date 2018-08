Continua a tremare l’Italia ed è tanta la paura dal Molise, dove lo sciame sismico va avanti, fino all’Emilia, colpita questa notte da due scosse avvertite dalla popolazione. Un primo terremoto, il più forte, si è verificato alle 2.33 a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Magnitudo 3.9 secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ed epicentro a 9 km di profondità. È stata una scossa di terremoto avvertita distintamente in città, ma anche nelle zone vicine, tra Mantova, Correggio, Suzzara, Parma, Modena e fino al Veneto e in Lombardia. I comuni entro i dieci chilometri dall’epicentro sono tutti nella provincia di Reggio Emilia: oltre a Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Novellara, Castelnovo di Sotto, Campagnola Emilia e Correggio.

La scossa avvertita distintamente dalla popolazione – Tantissime, come spesso accade, le segnalazioni sui social, con tanti utenti che hanno ricordato il sisma del 2012. Circa mezz'ora dopo il primo forte sisma in tanti hanno avvertito un’altra scossa, di intensità minore. Stando alle prime informazioni raccolte, il terremoto in Emilia non avrebbe provocato danni a persone o cose.

Un’altra scossa di terremoto nella notte anche in Molise – E non smette di tremare neppure il Molise, dove anche questa notte c’è stata una scossa con epicentro sempre a Montecilfone, la città nella provincia di Campobasso colpita già nei giorni scorsi. Alle 00:17 è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.2, mentre nella serata di ieri, alle 20:32, un altro evento di magnitudo 3.1 era stato registrato vicino Larino, sempre in provincia di Campobasso. Sono circa 210 i terremoti localizzati nell'area dal 14 agosto, di cui 24 di magnitudo uguale o superiore a 2.