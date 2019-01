Una scossa di terremoto è stata segnalata in serata nelle Marche, con epicentro localizzato tra Pesaro e Urbino. Secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la terra ha tremato qualche secondo prima delle ore 20. Per quanto riguarda la magnitudo, l'Ingv aveva subito comunicato tramite i suoi canali social, come è abitudine dell'Istituto, una stima provvisoria tra 3.2 e 3.7 salvo poi rivedere qualche minuto dopo i dati diffusi. In un tweet diffuso circa trenta minuti dopo il primo che dava notizia del terremoto si legge: "Attenzione: questo evento non è di Magnitudo superiore a 3, si tratta del passaggio delle onde sismiche prodotte dal terremoto delle 19.47 alle isole Aleutine (Alaska) che il sistema automatico ha erroneamente associato forse ad un evento locale di magnitudo molto inferiore".