La terra continua a tremare nel Centro Italia. Una nuova pesante scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione nelle scorse ore nelle Marche. L'evento sismico , secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto ancora una volta epicentro nel Maceratese e più precisamente tra ci comuni di Muccia e Pieve Torina , gli essi già protagonisti ormai da mesi di continue scosse tra cui diverse oltre magnitudo tre. In questo caso la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 3.5 , epicentro a due chilometri da Muccia e Pieve Torina e ipocento ad una profondità di circa 7 chilometri.

La scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv nella notte tra martedì e mercoledì, alle ore 3:08. La zona interessata dall'evento sismico come detto è quella del Maceratese, con ben otto comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro, tutti piccoli centri sotto i 5mila abitanti a parte Camerino. A questi si aggiungono altri quattordici comuni nel raggio di venti chilometri. La scossa, come quelle delle settimane scorse, ha creato ancora agitazione tra le popolazioni ormai esasperate anche se fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose.