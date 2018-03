Un terremoto di magnitudo 3.0 sulla scala Richter è avvenuto nella Marca. È stato registrato nella mattinata di oggi, mercoledì 28 marzo 2018, alle 9.36, con epicentro a Possagno, in provincia di Treviso, dove per precauzione le scuole sono state evacuate, così come a Pederobba. Ma il sisma è stato avvertito dai residenti di buona parte della provincia. Ad ogni modo, come riportato dalla Tribuna di Treviso, non si registrano al momento danni a persone o cose. Inoltre, sono stati allertati i vigili del fuoco, che ora stanno perlustrando la zona. A Seren del Grappa, in provincia di Belluno, è stata evacuata una scuola. Stando ai dati forniti dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’epicentro è stato localizzato a latitudine 45.88, longitudine 11.84 e con ipocentro attestato a 10 chilometri di profondità. I Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del sisma sono: Cavaso del Tomba (TV), Crespano del Grappa (TV), Paderno del Grappa (TV), Castelcucco (TV), Alano di Piave (BL), Borso del Grappa (TV), Monfumo (TV), Quero Vas (BL), Cismon del Grappa (VI), Asolo (TV), Segusino (TV) e Fonte (TV).

È stato invece di magnitudo 2.3 sulla scala Richter l’ennesimo terremoto avvertito in Centro Italia. Il sisma, registrato alle 5.34 di oggi, è stato localizzato a quattro chilometri da Premilcuore, comune di meno di mille abitanti in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna. L’epicentro è stato individuato con maggiore precisione attraverso le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.98, longitudine 11.82 e ipocentro a 27 chilometri di profondità. Portico e San Benedetto, Galeata, Santa Sofia, Rocca San Casciano e Civitella di Romagna sono i Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto. Ieri ha tremato la terra anche in Piemonte per una scossa di magnitudo 3.0 avvertita tra Torino e Cuneo alle 15:29 di ieri, 27 marzo, con epicentro al confine tra Italia e Francia, sulle Alpi