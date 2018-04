Una nuova scossa di terremoto ha colpito nella serata di mercoledì il centro Italia con epicentro sempre nelle Marche, in particolare nel Maceratese. Secondo i rilievi dell'Ingv, la scossa ha avuto magnitudo 3.9 della scala Richter ed epicentro nei pressi del piccolo comune di Muccia. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata registrata dai sismografi alle ore 20:41:28 a circa due chilometri dal centro di Muccia e con ipocentro ad una profondità di circa 10 chilometri. Si stratta della stessa area già interessata da una forte scossa di magnitudo 4 registrata nella notte scorsa e da continue repliche di intensità inferiore che si sono susseguite per tutta la giornata di oggi. L'intensità della scossa di questa notte in realtà era stata valutata inizialmente come magnitudo 3.9 ma successivamente alzata a 4.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione, ma al momento fortunatamente non vengono segnalati danni a cose o persone. Attorno all'epicentro dell'evento sismico molti comuni già colpiti dai terremoti che hanno devastato il Centro Italia come Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Camerino e Montecavallo, tutti nel raggio di dieci chilometri. Sono invece una quindicina i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro. Anche in questo caso la scossa principale è stata seguita immediatamente da altre scosse di minore intensità, la prima delle quali appena cinque minuti dopo con magnitudo 2.