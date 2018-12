Una serie di scosse di terremoto si è registrata nella prima mattinata di oggi, domenica 23 dicembre, in Veneto, in particolare in provincia di Vicenza, tutte con epicentro a Bassano del Grappa e ad una profondità tra gli 11 e i 14 chilometri sotto la crosta terrestre. Lo conferma l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La prima si è verificata alle 08:33 di magnitudo 2.0, poi una seconda un po' più intensa alle 8:52, di magnitudo 2.6, e una terza alle 9:22, con magnitudo 1.2.

La scossa più forte è stata avvertita dalla popolazione con lievi tremori, soprattutto ai piani alti delle abitazioni, e boati, tra Bassano del Grappa, Marostica, Nove, Pove del Grappa, Cartigliano, Romano d’Ezzelino, Rosà, Solagna, Cassola, Tezze sul Brenta e Cittadella. Ci sono state decine di chiamate ai Vigili del Fuoco ma non si registrano danni a cose o a persone.