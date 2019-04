Paura nella notte in Sicilia, dove si è registrato uno sciame sismico che è stato avvertito distintamente in tutta la provincia di Catania. Lo riferisce L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che hanno segnalato ben otto scosse in totale tra venerdì 26 e sabato 27 aprile. Una prima scossa c'è stata alle 02.13, di magnitudo 2.4 vicino Piedimonte Etneo. A questa è seguita una scossa di terremoto, la più forte, di magnitudo 3.3 che è stata registrata alle 02.44 con epicentro a 5 chilometri a sudovest di Linguaglossa. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 1 km di profondità. Solo dieci minuti dopo, alle 02.54, è seguita una replica di magnitudo 3.1, con stesso epicentro ed ipocentro a 2 km di profondità.

Alle 04:17 è stata registrata l'ultima scossa di magnitudo 2.4, localizzata a 0.9 km Nord da Piano Pernicana a 0.4 km di profondità. Non si registrano al momento danni a cose o persone, ma solo tanta paura, con numerosi cittadini che sui social network hanno raccontato la notte insonne dovuta alle continue scosse. Queste, in particolare la più violenta delle 2.44, sono state avvertite, oltre che a Catania, anche nei Comuni di Aci Castello, San Per Niceto, Mascalucia, San Giovanni la Punta, Adrano, Giarre e Viagrande.