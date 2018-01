Ancora terremoto in Centro Italia. Una scossa di magnitudo 3.2 è avvenuta poco fa, precisamente alle 20.02 e ha avuto come una delle zone maggiormente colpite dai terremoti del 2016. L'evento sismico, individuato a una profondità di 10 km con coordinate geografiche (lat, lon) 42.94, 13.12, è avvenuto nelle Marche nella zona di Visso, in provincia di Macerata. Il terremoto è stato localizzato a 34 Km a E di Foligno, a 56 Km a NE di Terni, a 57 Km a NW di Teramo, a 62 Km a E di Perugia, a 69 Km a NW di L’Aquila.Si tratta di una area assai provata da una sequenza sismica che si può definire senza precedenti e che lo scorso anno è culminata in tre scosse di notevole entità, pertanto, è costantemente monitorata dagli esperti. In giornata è stata segnalata un’altra scossa sempre in quell’area: alle ore 19:49, di magnitudo 2.5 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 km.

Come detto, ormai è oltre un anno e mezzo che il Centro Italia è scosso continuamente da una inarrestabile sequenza sismica cominciata nell’agosto del 2016. Prima del terremoto di questa sera una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 era stata registrato dall'Ingv (Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia) poco dopo le 5 del 18 gennaio in provincia di Macerata. Il sisma ha avuto luogo alle 5.01 a una profondità di 10 chilometri, con epicentro nel comune di Muccia. Alle 7.17 un altro terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro nel comune di Monte Cavallo, sempre nel Maceratese. Ad ogni modo, negli ultimi mesi l'attività pare essersi drasticamente ridotta e la speranza di tutti è la situazione possa tornare quanto prima alla normalità.