Il Centro Italia trema ancora. Una nuova sequenza sismica ha interessato nella notte le province dell'Aquila e di Ascoli Piceno, ad Arquata del Tronto. La più forte, di magnitudo 2.7, è stata registrata nell'Aquilano, a 9 chilometri da Amatrice (Rieti), ad una profondità di 9 chilometri. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato almeno una decina di scosse a partire da mezzanotte. Lo sciame è continuato anche all’alba. Non si registrano danni a persone o cose.

La prima scossa si è registrata alle 2:03 magnitudo 2.7 con epicentro a Montereale, poi in stretta sequenza quelle delle ore 2:52, 3:11, 3:16 con epicentro ad Arquata e l’ultima con lo stesso epicentro poco prima dell’alba alle 5.35. Appena 24 ore prima verso l’una di notte di magnitudo 2.1 era stata registrata a 9 km da L’Aquila.

Il terremoto scuote ancora il centro Italia.

L’area devastata da diversi violenti terremoti tra l’agosto e l’ottobre del 2016 si riconferma dunque ancora attiva e sequenze di questo tipo sono purtroppo frequenti da quando ormai un anno e mezzo fa la faglia è tornata attiva insieme a quella de L’Aquila attivatasi nel 2009 con il terremoto distruttivo del 6 aprile. Basti pensare che il giorno di Santo Stefano, meno di 48 ore fa, verso le 12.45 una scossa di magnitudo 3.3 è stata avvertita a Norcia, in Umbria. A questa ne è seguita una seconda, più lieve (magnitudo 2.0), di assestamento, circa due minuti dopo. A dare rassicurazioni ci ha pensato lo stesso sindaco della città, Nicola Alemanno: “Norcia è sicura, sono in questo momento in una zona con molti turisti sono tutti molto tranquilli e non ci sono stati momenti di panico perché la scossa era così lieve che solo noi cittadini che siamo abituati a riconoscere il terremoto l’abbiamo percepita”.