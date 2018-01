Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrato dall'Ingv (Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia) poco dopo le 5 di questa mattina in provincia di Macerata. Il sisma ha avuto luogo alle 5.01 a una profondità di 10 chilometri, con epicentro nel comune di Muccia. Alle 7.17 un altro terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro nel comune di Monte Cavallo, sempre nel Maceratese.

La prima scossa è stata ben avvertita nell’area epicentrale e in un raggio di circa 40 km, come evidenziato dalle numerose segnalazioni giunte in redazione, specie da Camerino, Foligno, Tolentino, Pieve Torina, Matelica. Non ci sono danni a cose o persone.

Va detto che nella stessa zona, e in provincia di Perugia, erano stati registrati diversi movimenti di minore entità già dal pomeriggio di ieri. Una sequenza interminabile quella che ormai da un anno e mezzo attanaglia il Centro Italia. Anche se negli ultimi mesi l'attività pare essersi drasticamente ridotta e la speranza di tutti è la situazione possa tornare quanto prima alla normalità.