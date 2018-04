Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 12.19 italiane nell'adrea centrale Cile. I sismografi locali hanno rilevato una magnitudo di 6.3. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, ma al momento non sono ancora segnalati feriti o danni gravi. Tra le città più vicine all'epicentro c'è Coquimbo. L'agenzia Chilean CSN riporta una profondità di 95 km (59 miglia). L'EMSC riferisce di una profondità molto bassa di 68 km (42 miglia) e magnitudo 6,2.

Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti USGS il terremoto è avvenuto 54km SW odella località di Ovalle, ed essendo la zona non densamente abitata (230 000 persone che vivono entro 100 km), insieme al fatto che l’ipocentro è abbastanza profondo, non dovrebbero esserci danni rilevanti a persone e/o cose. Va pure detto che nel complesso, la popolazione di questa regione risiede in strutture resistenti alle scosse dei terremoti, sebbene esistano strutture vulnerabili, come le costruzione in mattoni e quelle in muratura in pietra. I recenti terremoti in quest'area hanno causato rischi e danni secondari.