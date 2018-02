Paura nella mattinata di domenica 25 febbraio in tutto il Nord Est per una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, che è stata registrata intorno alle 09:15 nei pressi di Forni di Sotto, in provincia di Udine, all'interno del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane. La scossa è stata avvertita anche a Sappada, nel Pordenonese, e anche in alcuni centri del Veneto, fino a Belluno. Una replica con epicentro poco distante è stata registrata alle 09.47. Lo riferisce l'Ingv (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia), precisando che il sisma è avvenuto a una profondità di due chilometri. Il terremoto accompagnato da forte rumore, si è sviluppato in due scosse vicine, più forte la seconda, di alcuni secondi.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Tuttavia, uomini del Distaccamento dei pompieri volontari di Tolmezzo hanno effettuato nei momenti successivi al sisma una serie di controlli per verificare eventuali danni alle strutture.