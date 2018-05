Poco prima delle 21 di giovedì sera una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata avvertita dalla popolazione al confine tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'evento sismico è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio, nella provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna, a una profondità di 6 chilometri. Spavento tra la popolazione anche nel comune di Marradi (Firenze), ma fortunatamente dalla Protezione civile arrivano notizie rassicuranti. Il terremoto non ha provocato danni né a cose né a persone. “Al momento – ha commentato Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile dopo la scossa – sulla base delle informazioni raccolte in coordinamento con l’Unione Comuni del Mugello, Comune di Marradi e Sala Operativa dei Vigili del fuoco, non si registrano danni a persone o cose. Continuano le verifiche da parte della Sala operativa della Protezione civile Metrocittà in collaborazione con le altre sale operative istituzionali”. Stando ai dati forniti dall’Ingv, i Comuni entro i dieci chilometri dall’epicentro sono, oltre a Tredozio e Marradi, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Premilcuore, tutti nella provincia di Forlì-Cesena.

Lo sciame sismico nel Centro-Italia – Sia prima che dopo la scossa più forte di magnitudo 3.6 ci sono stati altri eventi sismici con magnitudo compresa tra 2.1 e 3.3. La scossa di magnitudo 3.3 era stata registrata nel pomeriggio di giovedì intorno alle 16 a una profondità di 5 chilometri. La terra ha tremato ancora anche nella provincia di Macerata: alle 23.48 di ieri sera è stata registrata una scossa di magnitudo 2.9 a Pieve Torina.