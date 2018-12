Terremoto Catania, il ricordo dei siciliani va al sisma di Santa Lucia del 1990

Il 13 dicembre del 1990 la terra in Sicilia tremò: il bilancio fu di 17 vittime e centinaia di feriti. Il sisma, ricordato come Terremoto di Santa Lucia perché la data era quella della festa in onore della santa patrona di Siracusa ebbe epicentro in mare, al largo di Augusta. La magnitudo fu di 5.6 con profondità di 12km.