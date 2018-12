Tre cuccioli di cane coinvolti nel terremoto a Catania salvati dai vigili del fuoco. I tre cagnolini erano rimasti intrappolati dopo il crollo del solaio nella casa dove vivono. A chiedere l'aiuto dei pompieri è stata la padrona che sentiva i guaiti dei cuccioli provenire dalla sua abitazione: sul posto, in via Vittorio Emanuele a Zafferana (Catania) sono arrivati gli specialisti dei vigili del fuoco. I pompieri si sono introdotti nella villetta e dopo un poco hanno estratto sani e salvi i cagnolini. L'intera operazione è stata documentata da foto e video. I cuccioli, come dimostrano le immagini, stanno bene.

Intanto la macchina dei soccorsi pensa a come affrontare l'emergenza nei prossimi giorni: un Team della Protezione civile infatti lavorerà in stretto contatto con i Comuni colpiti dal sisma per l'assistenza alla popolazione. A renderlo noto è il comitato operativo coordinato dalla Prefettura: "Un team del Dipartimento – si legge in una nota – è in partenza per le aree colpite per operare a supporto dei comuni per l'assistenza alla popolazione. Il Dipartimento continua a seguire l'evolversi della situazione attraverso la Sala situazione Italia in stretto raccordo con gli enti di ricerca e le strutture operative sul territorio".