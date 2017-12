Ormai da quasi 48 ore nel canale di Sicilia si registrano scosse di terremoto. La più forte della scia sismica l'Ingv l’ha registrata alle 2.13 con una magnitudo di 3.9 a profondità di 10 km ed epicentro in mare 63 km a sud di Modica (Ragusa). La scossa è stata avvertita debolmente sulla costa ragusana e sulla vicina isola di Malta. Poco dopo, alle 2.26, una replica più debole di 2.8. Alle 2.59 ulteriore replica, sempre nella stessa area, di 3.7. In giornata si erano registrate due altre scosse di magnitudo 3.5 e 3.6. Per il momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

Sciame sismico in Sicilia.

In precedenza, nella serata di martedì, l'Istituto nazionale di vulcanologia aveva registrato un sisma di magnitudo 3.1 a profondità bassissima, soli 5 km, alle 20.11 nella Sicilia orientale. Proprio quest'aspetto ha fatto sì che il terremoto sia stato avvertito chiaramente dalla popolazione, a Sant'Agata di Militello, come a Capo d'Orlando e nella più lontana Patti. Il comune più vicino all'epicentro è quello di Torrenova. Nella stessa zona (Costa Siciliana nord orientale), il 5 dicembre scorso si era verificato un terremoto di magnitudo 3.3 alle 04:57:21 ad una profondità di 26 km. L’evento era stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania), che ha rilevato successivamente nella stessa area altre due scosse con magnitudo superiore a 2 (2.2 alle 05:03 e 2.3 alle 05:29).

Non sono escluse altre scosse nelle prossime ore.

"Nel Canale di Sicilia è in corso una sequenza sismica attivata l'8 dicembre dalla scossa di magnitudo 2,6 avvenuta a largo di Ragusa. Da allora ci sono state 14 scosse: 10 di magnitudo superiore a 2.0 e quattro di magnitudo superiore a 3.0, fra cui i terremoti di magnitudo 3.9 e 3.7 avvenuti alle ore 2,13 e alle 2,59 di oggi". Lo ha detto all'ANSA Eugenio Privitera, direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "L'area del Canale di Sicilia – ha spiegato – è molto vasta e c'è un sistema di faglie molto complesso e poco conosciuto, generato dalla spinta della placca africana contro quella euroasiatica". In questo sistema, ha aggiunto, ci sono due faglie che potrebbero essere collegate alla sequenza sismica in corso: la faglia di Scicli e quella di Capo Passero ma "ancora non è chiaro quale delle due sia legata a questi terremoti". Non si puo' prevedere neanche l'evoluzione della sequenza, "ma proprio per questo – ha rilevato Privitera – non possiamo escludere che si verifichino altre scosse".