Scossa di terremoto nel tardo pomeriggio di giovedì in provincia di Cosenza, in Calabria. Secondo rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la terra ha tremato alle ore 18:32 con una scossa di magnitudo pari a 3.3 del Scala Richter. L'epicentro del fenomeno simico localizzato dai sismografi tra i comuni di Parenti, Rogliano e Mangone, il cui centro è distante circa quattro chilometri. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose, ma la scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutta la zona e anche nel capoluogo di provincia dove qualche cittadino allarmato ha anche telefonato al comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza per ricevere rassicurazioni.

Sempre secondo i rilievi dell’Ingv, in effetti la scossa ha avuto epicentro a circa 16 chilometri a sud est di Cosenza e ad una profondità relativamente alta, di circa 26 chilometri. Nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro ci sono ben sedici comuni, tutti di piccole dimensioni e in provincia di Cosenza. A parte il capoluogo, nel raggio di quindici chilometri solo l'abitato di Rogliano può contare su una popolazione residente superiore i 5mila abitanti. Secondo fonti locali, diversi abitanti della zona del Savuto per paura sono anche corsi per strada nell'immediatezza della scossa. Il fenomeno tellurico sembra sia stato caratterizzato da una fase ondulatoria del terreno per una durata di alcuni secondi.