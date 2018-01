Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.9 della scala Richter, è stata avvertita al confine con Slovenia nella tarda mattinata di oggi mercoledì 17 gennaio, come si evince sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro, come segnala la Protezione civile regionale, è stato localizzato in territorio sloveno, a circa due chilometri a sudest di Bovec.

La scossa è stata avvertita distintamente, soprattutto a Tarvisio, Sella Nevea e Chiusaforte il cui sindaco, Fabrizio Fuccaro, si è messo in contatto con le autorità d'oltreconfine per chiedere informazioni sugli effetti della scossa. E, oltre che nella valle dell'Isonzo, anche a Udine, Pordenone, Gorizia e, più debolmente, anche a Trieste. Non risultano al momento danni a persone o cose. Molte telefonate ai vigili del fuoco. Non si registrano, al momento, danni a persone o cose.