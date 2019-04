Lorenzo Marcelli, un giovane motociclista di appena 25 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 41, alle porte di Casteltodino, in provincia di Terni. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Stando a quanto emerso dai primi rilievi sembra che il centauro abbia urtato un'auto nei pressi del distributore del carburante. Inutili i soccorsi.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, che viveva in zona.

Lorenzo era molto noto non solo nella zona di Casteltodino, dove abitava, ma anche a Terni. Dopo il diploma da geometra aveva iniziato a lavorare per l’azienda di impiantistica termoidraulica del padre Orazio, a Montecastrilli. Lascia, oltre al genitore, la madre – anche lei in passato coinvolta in un grave incidente – e la sorella. Intorno al dolore della famiglia si sono strette in queste ore centinaia di persone. Il 25enne era molto conosciuto anche nel mondo del calcio: dopo aver giocato per anni in ambito dilettantistico, ora si misurava con il calcio Uisp ed era uno degli elementi cardine della Sc Acquasparta.

Il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, ha così commentato la tragedia: "Esprimo profondo cordoglio a nome dell’intera comunità per la perdita di un figlio che è quanto di più prezioso ci sia su questa terra. Non credo ci siano parole per raccontare un dolore così grande. Qui ci si conosce tutti e ciò che resta è il dramma, nel cuore di ognuno di noi. Siamo e saremo vicini a chi è stato colpito direttamente".