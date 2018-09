Avevano deciso di partecipare a duna iniziativa culinaria promossa per incentivare il mangiar sano ma per ironia della sorte si sono ritrovate in ospedale con gravi disturbi gastroenterici tipici da intossicazione alimentare come febbre, vomito, diarrea e dolori addominali. È la brutta esperienza capitata a cinque donne che, dopo aver cenato nello stesso posto nell’ambito di un festa di paese per l’addio all’estate, si sono ritrovate a dover ricorrere alle cure mediche all'ospedale di Terni dove sono ora ricoverate. Gli esami di laboratorio hanno confermato oggi la presenza di salmonella nel campione di due delle donne ma avendo tutte e cinque avuto gli stessi sintomi dopo aver mangiato nello stesso locale, secondo i medici dell'Aosp Terni, l'infezione da salmonella a breve potrà essere verosimilmente confermata per tutte. "Le pazienti sono sotto trattamento antibiotico, le condizioni cliniche stanno migliorando anche se i sintomi legati alla tossinfezione non sono completamente risolti" fanno sapere sempre dall'ospedale , aggiungendo:"Come da procedura è già stata fatta segnalazione del caso alla Azienda sanitaria".

L'episodio è accaduto nel fine settimana, tra sabato e domenica, quando molti dei partecipanti alla cena hanno iniziato a sentirsi male. In tutto sarebbero oltre una decina le persone coinvolte anche se quelle che hanno avuto sintomi più gravi sono cinque. Se alcuni hanno risolto risolto rimanendo a casa, per latri i malesseri intestinali sono diventati via via sempre più forti fino alla comparsa, in alcuni casi, anche della febbre. Da qui la corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Terni dove i medici hanno confermato che era una intossicazione da cibo e in particolare da salmonella . La salmonella, ricorda la Aosp Terni, "si trasmette per via orale, attraverso ingestione di cibi e bevande contaminate o per contatto di cibi, oggetti, animali contaminati". Per questo ora si sta cercando di capire quale sia l'alimento che possa aver generato il problema