Paura a Terni, dove oggi pomeriggio un ombrellone di un bar di Piazza Repubblica si è improvvisamente incendiato nel bel mezzo di un temporale con un'intensissima attività elettrica. Secondo una prima ipotesi, il rogo ha avuto origine a causa della probabile caduta di un fulmine: fortunatamente in quel momento nessuno era seduto all'esterno del bar. A domare le fiamme hanno provveduto in un primo momento i lavoratori del bar con l’aiuto dei clienti, sin quando a spegnere definitivamente il fuoco ci hanno pensato i vigili del fuoco, per i quali quella di oggi è stata una giornata di lavoro decisamente impegnativa. Già stamattina erano dovuti intervenire in via Mola di Bernardo per salvare un uomo che, salito sul tetto per sistemare l’antenna della tv, non riusciva a scendere per la paura.

Sono state però molte le richieste d'aiuto soprattutto nel pomeriggio, proprio per i danni causati dal maltempo: in via Radice, a Terni, è caduto un albero e in via XX settembre, come in altre zone, si è reso necessario intervenire per rami spezzati o pericolanti. Interventi sono però stati effettuati in tutta la provincia umbra, soprattutto nelle campagne dove non pochi agricoltori e allevatori hanno avuto difficoltà e problemi a causa dei temporali e dei relativi disagi.