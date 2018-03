Choc a Teramo, dove un uomo si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile alla tempia. A scoprire il suo corpo senza vita, adagiato sul suo letto, è stato il figlio, che era andato a trovarlo a casa per portargli il pranzo. E' successo nella mattinata di ieri, sabato 30 marzo. La vittima è un pensionato di 79 anni, che ha deciso di togliersi la vita probabilmente per mettere fine alle sofferenze proprie e a quelle dei suoi cari, che si prendevano cura di lui. Stando alle prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, non si tratta di un caso di solitudine. Anzi, l’anziano era autosufficiente e aveva scelto di continuare a vivere da solo nella propria abitazione, dove tuttavia quotidianamente i figli si recavano per fargli compagnia.

L'arma con la quale si è ucciso era detenuta legalmente. Dopo che il figlio ha dato l'allarme, i sanitari del 118 giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto far altre che dichiararne il decesso. Sotto choc i familiari del pensionato, che mai si sarebbero aspettati un gesto simile. Secondo gli inquirenti, pare che l'uomo fosse da tempo malato e l'aggravarsi delle sue condizioni lo avrebbero spinto al suicidio. I funerali si svolgeranno domani, alle 9.30, nella chiesa di Santa Rita, a Piano della Lenta.