Dramma familiare a Colonnella, in provincia di Teramo, dove un uomo di 71 anni – Antonio De Laurentiis, ex poliziotto ora in pensione – ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone di casa della figlia, precipitando da oltre tre metri di altezza. L'uomo stava facendo delle pulizie alle persiane in vista delle nozze della donna, previste per domani: voleva che la casa fosse in perfette condizioni ed è stata proprio sua figlia a trovarlo a terra, in gravissime condizioni.

De Laurentiis è stato prontamente soccorso da un'ambulanza ed ha lottato tra la vita e la morte fino ad oggi pomeriggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. I soccorsi sono stati tempestivi ma il trasferimento al Mazzini è stato compiuto in ambulanza, malgrado i gravissimi traumi alla testa, perché gli elicotteri del 118 di Pescara e L’Aquila non erano disponibili in quel momento: il primo non poteva alzarsi in volo a causa della nebbia, il secondo perché impegnato in un altro intervento. Il matrimonio della figlia dell'uomo è stato annullato per l’improvviso lutto e tutta la città di Colonnella è sotto choc per la tragedia.

Come ricorda l'emittente Vera Tv una vicenda simile è successa ieri sera alle 21.30 a Villa Pavone di Teramo, dove una donna di 70anni è caduta dal balcone riportando gravi lesioni agli arti.