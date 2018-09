Un uomo di settantasei anni è morto mentre si trovava in vacanza a Tortoreto Lido, località turistica abruzzese della provincia di Teramo. È successo questa mattina, poco dopo mezzogiorno. L’uomo, Gabriele Dolcini, stava facendo il bagno nel tratto di mare dinanzi allo chalet La Tartaruga quando è stato visto annaspare dai bagnini, che subito lo hanno raggiunto nei pressi del limite acqua sicure. Il settantaseienne è stato quindi riportato a riva e i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo con massaggio cardiaco e defibrillatore, ma tutto è stato inutile. Dopo diversi tentativi il medico dell’ambulanza giunta dal presidio ospedaliero di Giulianova non ha potuto far altro che constatare il decesso del turista.

Il turista di Lecco si trovava in Abruzzo per una vacanza – Dolcini, residente a Lecco, si trovava a Tortoreto Lido per un periodo di vacanza. È probabile che a provocarne il decesso possa essere stato un attacco cardiaco mentre nuotava. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tortoreto per i rilievi e le comunicazioni al magistrato, il quale ha concesso il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari.