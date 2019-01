Una lite per questioni lavorative tra due imprenditori abruzzesi è finita molto male nelle score ore a Teramo. Durante il diverbio, infatti, uno di loro è stato colpito al volto da acido cloridrico ed ha dovuto ricorrere immediatamente alle cure mediche in ospedale dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione sommaria dell'accaduto, i due si erano dati appuntamento intorno alle 13 di mercoledì per discutere di alcune questori che avevano in sospeso, probabilmente legate a ragioni economiche. Qualcuno però si sarebbe presento all'appuntamento già con una bottiglietta di acido pronto a gettarla sul rivale e la situazione è ben presto degenerata.

Ad avere la peggio un sessantenne immobiliarista teramano raggiunto dall'acido agli occhi e ora ricoverato con prognosi riservata nel reparto di oculistica dell'ospedale Mazzini di Teramo. Al momento è sottoposto alla terapia prevista in casi di causticazione oculare ma i medici attendono di valutare meglio la sua situazione clinica per sottoporlo ad un intervento chirurgico. Nella colluttazione è rimasto ferito anche l'altro contendente, un costruttore edile 50enne che però ha riportato solo una leggera ferita da taglio e dopo le medicazioni al pronto soccorso è stato subito dimesso.

Sul caso indagano ora gli agenti della squadra mobile di Teramo che hanno raccolto le varie testimonianze confluite in una informativa ai pm. Le versioni raccontate dai due contendenti però sono diametralmente opposte. Secondo il 60enne ferito, a gettare l'acido sarebbe stato il rivale mentre il 50enne sostiene che sarebbe stato proprio il ferito a gettare l'acido che però sarebbe rimbalzato sulla portiera della sua auto, tornando indietro e colpendolo al volto. Sotto sequestro le auto dei due e quanto trovato a bordo: oltre alla bottiglietta con l'acido anche un punteruolo, un coltello da cucina e un paio di guanti