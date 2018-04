Aveva sempre voluto un figlio e ci aveva provato a lungo col suo partner ma senza risultato. Nonostante gli anni che passavano, però, non ha mai abbandonato il grande desiderio di diventare e mamma e alla fine, più che 50enne, ci è riuscita. È la storia di una donna abruzzese che all'età di 54 anni ha coronato il suo sogno e ha messo al mondo la sua primogenita grazie alla pratica della fecondazione assistita. La piccola è nata nei giorni scorsi all'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo con parto cesareo programmato, perfettamente in salute e dal peso di circa tre chili. Dopo il normale decorso post operatorio per la donna, mamma e figlia sono state dimesse e sono tornate già a casa in ottima salute.

A guidare nel suo percorso verso la maternità la 54enne originaria di Silvi, cittadina in provincia di Teramo, è stato il suo ginecologo, il professor Francesco Ciarrocchi, che ha deciso di portarla fuori regione in un centro specializzato per l'inseminazione artificiale. Dopo la pratica, la donna è tornata a Teramo e, quando è stato accertato lo stato di gravidanza, ha proseguito i normali esami previsti per le partorienti in Abruzzo. LA dona si è affidatala medico dopo anni di tentativi a vuoto e ha deciso di sottoporsi alla pratica. Lo stesso Ciarrocchi, uno dei maggiori esperti in procreazione assistita, anni fa fu al centro di una vicenda giudiziaria proprio per via di questa pratica, ma venne assolto. In realtà l'età della signora non è affatto un record per le gravidanze con fecondazione assistita. Addirittura c'è chi è riuscita a diventare mamma in modo naturale a un'età ancora più avanzata come la signora di Casale sul Sile (Treviso), che nel gennaio scorso ha partorito a Mestre la sua terzogenita dopo le prime due figlie che oggi hanno 34 e 28 anni.