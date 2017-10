I militari Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano, coadiuvati dai rappresentanti della Gendarmeria di Parigi, stanno effettuando perquisizioni negli uffici di Vivendi nella capitale francese nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sulla tentata scalata del gruppo francese a Mediaset. L’indagine, seguita dai pm Fabio De Pasquale e Silvia Bonardi, è stata innescata dall’esposto di Fininvest e Mediaset e vede indagati il patron del gruppo francese Vincent Bollorè e l’ad Arnaud De Puyfontaine. Perquisizioni sono in corso anche negli uffici della società di intermediazione Natixis. Gli inquirenti sono alla ricerca dei documenti che attesterebbero il percorso con la quale il colosso multimediale francese, lo scorso anno, ha acquistato azioni Mediaset, nel tentativo di scalata alle televisioni di Cologno Monzese, dopo che è saltato l'accordo per l'acquisizione di Mediaset Premium. "L'iscrizione dei dirigenti di Vivendi nel registro della Procura di Milano è il risultato della denuncia infondata e ingiuriosa presentata da Berlusconi contro Vivendi dopo la sua ascesa al capitale di Mediaset. Questo atto non indica in alcun modo un' accusa nei confronti di qualcuno". È la replica della società francese alle perquisizioni della Gdf, Siamo "trasparenti" e "l'indagine è di routine", aggiungono.

Tentata scalata a Mediaset, l'inchiesta.

L’inchiesta era scattata nel dicembre 2016. Vivendi aveva comprato azioni Mediaset salendo nel dicembre scorso sino al 28,8% (diritti di voto al 29,94%) del capitale del principale gruppo televisivo privato italiano che è controllato al 40% dalla Fininvest. Quest'ultima aveva denunciato la vicenda alla Consob e all’Agcom per poi rivolgersi alla Procura di Milano: l’accusa nei confronti della società francese era di "aver creato le condizioni" (attraverso la disdetta nel luglio 2016 del contratto d'acquisto di Mediaset Premium pattuito in aprile insieme allo scambio azionario del 3,5% tra Vivendi e Mediaset) "per far scendere artificiosamente il valore del titolo Mediaset" e poi lanciare la scalata "a prezzi a sconto". Tra le due contendenti è in corso una causa civile la cui prossima udienza è stata fissata al 19 dicembre per valutare la riunione dei procedimenti nati da due denunce separate di Mediaset e Finivest. Ad aprile era stato sentito come testimone nell'inchiesta penale anche l'ad del gruppo italiano Pier Silvio Berlusconi. In precedenza anche il Cfo di Mediaset Marco Giordani e Tarak Ben Ammar, consigliere di amministrazione di Vivendi e di Telecom e mediatore nel contratto di acquisto di Mediaset Premium.