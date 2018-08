Erano circa le 2 di pomeriggio di venerdì scorso quando lungo una strada della Contea di Harrison, nel Mississipi, una pattuglia della polizia e un'ambulanza sono dovute intervenire per soccorrere un uomo e una donna finiti fuori strada mentre erano a bordo della loro automobile. Lo schianto è stato violento e i due hanno riportato fratture e lesioni fortunatamente non gravi: quando gli agenti hanno cercato di ricostruire la dinamica del sinistro hanno però scoperto che i due poco prima di perdere il controllo del mezzo avrebbero commesso un grave reato, quello di abbandono di animali: l'ipotesi più probabile per spiegare quanto accaduto è che l’uomo e la donna avrebbero tentato di sbarazzarsi del loro cane lanciandolo dal finestrino.

Nel fare questo orribile gesto l'uomo alla guida avrebbe però completamente perso il controllo della vettura al punto da finire fuori strada e schiantarsi contro una casa prima di ribaltarsi almeno due volte. Ai due è andata bene, visto che non hanno riportato gravi lesioni, ma un'indagine sulle cause ha dimostrato che poco prima avevano tentato di gettare dal finestrino un piccolo esemplare di Chihuahua, dell’età di 2 anni, che ora stato preso in cura dai volontari del ‘County Animal Control’. Per fortuna lui non ha riportato alcun tipo di danno o lesione, e si troverà nella struttura fino a quando non comincerà il processo contro i suoi due improvvidi proprietari.