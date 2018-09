Chissà quante vite ha salvato nella sua lunga carriera da infermiere Giuseppe Falcone, 57 anni di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. Eppure l'appellativo di "eroe" se l'è guadagnato solo quattro giorni fa, quando è riuscito a salvare la vita a un uomo che aveva deciso di farla finita presso gli Ospedali Riuniti di Foggia.

Il disperato, che in passato aveva tentato il suicidio ingerendo acido muriatico, stavolta aveva cercato di gettarsi nel vuoto, ma a impedirglielo è stato proprio Giuseppe Falcone, che è riuscito ad assicurarlo legandogli un lenzuolo intorno alla vita ed impedendogli, in questo modo, di cadere, fino all'arrivo di altri infermieri che gli hanno dato man forte: "Mi diceva che voleva morire e che non aveva senso continuare a vivere, ma io non ho mollato e ho cercato di tranquillizzarlo" ha raccontato l'infermiere eroe a Today. "Gli ho detto che la vita andava avanti, che non era arrivato ancora il suo turno e che non ne valeva la pena per nessuna cosa al mondo, che tutto si sarebbe sistemato".

Quelle dell'infermiere sono state parole importanti, che hanno distratto l'aspirante suicida dando il tempo ad altri operatori sanitari, ma anche ai vigili del fuoco, di portarsi sul posto, fino a quando l'uomo non ha desistito dal suo intento ed è rientrato nella stanza dell'ospedale dove era ricoverato, ringraziando commosso il suo salvatore.

Dal canto suo Giuseppe ha commentato: "Guardi, in quel momento non mi è passato nulla per la testa, ho pensato solo di salvare la vita di quell'uomo, di fare quello che ritenevo giusto e opportuno fare. Il giorno successivo mi sono svegliato e ho riflettuto sull'accaduto. Ho ripercorso quei momenti e solo allora mi sono accorto del rischio che ho corso. A mentre fredda le dico che non lo rifarei, ma a caldo sono certo che agirei alla stessa maniera".