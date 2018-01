La notte scorsa una donna italiana di circa sessanta anni, vedova e pensionata, ha tentato il suicidio gettandosi da una finestra al secondo piano di una palazzina a Porretta Terme (Bologna), ma fortunatamente Carabinieri e Vigili del Fuoco intervenuti sul posto sono riusciti ad attutire la caduta con i loro corpi e così le hanno risparmiato conseguenze sicuramente gravissime. La Centrale Operativa del 112 è stata informata poco dopo la mezzanotte di quanto stava accadendo e subito due pattuglie dei Carabinieri, una della Stazione Castel di Casio, l’altra del Nucleo Operativo Radiomobile di Vergato, sono intervenute sotto casa della donna. All’arrivo dei Carabinieri, due ambulanze del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco, la situazione era però già critica dato che la signora, visivamente disperata, aveva già superato il parapetto del terrazzo, lasciandosi alle spalle il suo cagnolino.

Non avendo quindi più tempo a disposizione per convincere la signora a non gettarsi nel vuoto, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco si sono disposti a cerchio, simulando un materasso con le mani. Così, grazie a loro, la caduta è stata rallentata. Poi la donna è stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti e ricoverata in prognosi riservata. È stato soccorso anche uno dei Carabinieri che al momento dell’impatto è rimasto ferito a una mano. Da quanto emerso all’origine del gesto della donna, ci sarebbero diversi problemi finanziari.