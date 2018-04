La criminalità predatoria sta spaventando Buones Aires, in Argentina, dove in queste ore è altissima la tensione a seguito dell'efferato delitto di un tassista ad opera di due malviventi con i quali si era lamentato perché non gli volevano pagare la corsa. Nella stessa zona infatti poche ore fa un gruppo di persone ha deciso di farsi giustizia da solo, fermando e assassinando uno scippatore che stava derubando una donna di passaggio. È accaduto nella mattinata di venerdì nel quartiere di Virrey del Pino. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fatta dalla polizia locale e riportata dai media argentini, la vittima aveva seguito una donna appena uscita dalla banca e le stava scippando della borsa quando le urla della signora hanno attirato altri passanti.

Un gruppetto quindi è corso in aiuto della malcapitata ma dopo aver fermato il malvivente, invece di chiamare la polizia, ha pensato di scaraventarlo di peso giù dal ponte. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo all'uomo. Secondo alcuni testimoni, c'erano tre uomini che sono intervenuti quando hanno visto la donna in difficoltà: hanno iniziato a correre verso il ladro fino a quando non l'hanno raggiunto. Una volta fermato lo avrebbero picchiato e infine lanciato dal Ponte Pedonale che attraversa la Strada. Dopo il fatto, i tre e la vittima del furto sono fuggiti dal luogo. Quando la polizia è arrivata sul posto ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. L'episodio a poche centinaia di metri da dove sono stati trovati i resti dell'autista assassinato. Gli inquirenti ora stanno visionando i filmati di alcuni telecamere per poter risalire i responsabili dell'accaduto