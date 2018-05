Eric Geboers, per cinque volte campione del mondo di motocross, ha perso la vita due giorni fa a Mol, in Belgio, nel tentativo di salvare la vita al suo cane accidentalmente caduto nelle acque del lago artificiale di Miramar. L'ex motociclista era insieme a degli amici a bordo di un'imbarcazione quando ha visto l'animale cadere e si è tuffato per tentare di recuperarlo: le fortissime correnti, insieme alle temperature rigide, sono state probabilmente le cause principali della tragedia: il corpo di Geboers è infatti letteralmente sparito alla vista degli amici, i cui soccorsi si sono rivelati inutili, ed è stato ritrovato lunedì mattina all'alba quando ormai era troppo tardi.

Soprannominato "Killer Kid", Eric Geboers è nato il 5 agosto del 1962 a Neerpelt, nel Limburgo belga. Grande appassionato di motori fin da bambino, è stato uno dei piloti di motocross più amati di sempre. Una passione, quella per le ruote artigliate, che aveva ereditato dalla sua famiglia, tutta impegnata nella disciplina, soprattutto il fratello Sylvain, professionista nonché protagonista del motocross fra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70.

Eric Geboers è stato il primo a vincere campionati mondiali di motocross in tutte e tre le categorie, ovvero la 125, la 250 e la 500. E proprio da questo deriva un altro suo soprannome – “Mister 875” – ottenuto sommando i numeri corrispondenti alle varie specialità dei mondiali vinti. Il primo trionfo che valse a Eric Geboers l’inizio di una notorietà internazionale fu la doppietta nella classe 125 del 1982-’83, a cui seguirono la vittoria iridata nei 250 dell’87 e gli altri due titoli del 1988 e del 1990 nella 500. In quello stesso anno si ritirò dal mondo delle competizioni per entrare a far parte dei gruppi dirigenziali del team Suzuki della motocross.