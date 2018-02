in foto: Ciò che resta di uno dei missili lanciati da Israele in un villaggio siriano, Kaoukaba, uno dei 12 obiettivi del raid di Gerusalemme (getty Images).

Situazione sempre più calda in Medio Oriente, dove un F16 israeliano è stato abbattuto dalla contraerei di Damasco. I piloti che erano a bordo sono riusciti a lanciarsi con il paracadute e a cadere su territorio israeliano, ma secondo quanto comunicato dal portavoce di Gerusalemme, uno dei due militari è in gravi condizioni ed "è stato trasportato in ospedale". L'abbattimento del caccia israeliano è solo l'ultimo capitolo di una serie di operazioni militare che stanno rendendo nuovamente incandescente la scena mediorientale.

I caccia di Gerusalemme avevano abbattuto un drone entrato in territorio israeliano. Il velivolo, fatto partire, secondo fonti israeliane, da basi iraniane in Siria, era stato intercettato da un elicottero e successivamente è stato abbattuto. La controrisposta però ha preso di mira anche obiettivi iraniani nella zona di Tadmor, nel deserto siriano. L'agenzia stampa ufficiale Sana ha fatto sapere che l'esercito israeliano ha "colpito il sistema di difesa antiaereo siriano e obiettivi iraniani in Siria. Sono stati attaccati dodici obiettivi, comprese tre batterie antiaeree e quattro obiettivi iraniani che fanno parte delle installazioni iraniane in Siria". Fonti siriano hanno reso noto che l'attacco ha causato la morte di tre soldati.

Successivamente all'attacco a Tadmor, è stato abbattuto l'F16, come confermato sia da fonti israeliane che siriane. Un massiccio fuoco antiaereo sarebbe infatti partito dalla Siria, i cui portavoce parlano di "un'aggressione israeliana e della riposta delle forze di difesa che hanno colpito uno o più velivoli". I media di Gerusalemme intanto osservano che l'abbattimento dell'F16 rappresenta il primo intervento diretto dell'Iran contro Israele, ossia senza "delegare" operazioni militari ad Hezbollah o Hamas.

Le operazioni militari che hanno scatenato la reazione della contraerea siriana, ha precisato il colonnello Jonathan Conricus, portavoce di parte isrealiana, "avevano carattere difensivo" e ha avvertito che "Siria e Iran stanno giocando col fuoco". Intanto il premier Benyamin Netanyahu ha partecipato ad una riunione d'urgenza tenutasi presso il ministero della difesa a Tel Aviv, alla presenza anche del ministro della difesa Avigdor Lieberman e del capo di stato maggiore Gadi Eisenkot.