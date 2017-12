Una scia luminosa attraversa le meraviglie archeologiche e dei Campi Flegrei fino a arrivare al Macellum, il tempio di Serapide di Pozzuoli. Un libellula che arriva a portare la luce in un luogo denso di storia e cultura, laddove il Premio Civitas sta realizzando un innovativo progetto di illuminazione, realizzato su un progetto firmato dal light designer Filippo Cannata.

Dove un piccolo esercito di corpi illuminanti di ultima generazione punta su 149 sorgenti LED cambia-colore, 2000 metri di cavi a doppio isolamento, 800 metri di tubo flessibile a doppia guaina. È la prima volta che uno dei siti più affascinati del nostro patrimonio archeologico si illumina artisticamente con un sistema che permette di spaziare tra colori e giochi luccicanti, luci ordinarie e scenografiche, strategie di ombre e tonalità. Oltre ad offrire la possibilità di ridisegnare la fisionomia originale del mercato pubblico, costruito probabilmente tra la fine del I secolo avanti Cristo e l’inizio del II secolo dopo Cristo. Tutto questo oggi diventa uno spot e fa scattare il timer del conto alla rovescia per l’inaugurazione ufficiale dell’impianto, prevista per gennaio 2018.

“Un sogno che finalmente vede luce” commenta Paolo Lubrano “la principale vocazione del Premio Civitas è portare all’attenzione internazionale le immense bellezze che caratterizzano i Campi Flegrei, tra le quali il Macellum di Pozzuoli è un simbolo identitario senza precedenti. Grazie all’intervento, adesso tutti – cittadini e turisti – potranno finalmente guardare al sito con occhi diversi e apprezzarne appieno il valore archeologico”. Non resta, quindi, che aspettare le prime settimane del nuovo anno per poter ammirare la scintillante luce del Macellum al Tempio di Serapide, preziosa testimonianza archeologica non solo per Pozzuoli e la Campania, ma per il mondo intero.