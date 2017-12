Approvato in via definitiva in Commissione Trasporti in Senato il disegno di legge che introduce l'obbligo di prefisso per le telefonate commerciali che provengono dai call center. Il provvedimento contro il telemarketing aggressivo era stato già approvato alla Camera.

Passa all'unanimità il disegno di legge a prima firma di Jonny Crosio (Lega): ora le telefonate commerciali dovranno essere sempre riconoscibili. Inoltre viene esteso anche ai numeri di cellulare la possibilità di iscriversi al registro delle opposizioni, che consente, come avviene già per i numeri di rete fissa, di essere esentati dal ricevere offerte commerciali via telefono.

Cosa Cambia: il "Registro delle opposizioni"

Da oggi se non si desidera ricevere chiamate pubblicitarie, o non si vuole più essere disturbati per ricerche di mercato o vendite dirette, ci si può iscrivere al "Registro pubblico delle opposizioni". Una volta che compare il numero di telefono in questo elenco l'utente è "blindato" da ogni "seccatore pubblicitario seriale". Con l'iscrizione a questo registro quindi si devono considerare revocati tutti i consensi precedentemente espressi con qualsiasi forma e mezzo e a qualsiasi soggetto. Tranne i consensi che sono stati dati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali ancora in corso o cessati da non più di 30 giorni, che hanno come oggetto la fornitura di beni o servizi per i quali è comunque assicurata la facoltà di revoca. Secondo la legge tutti gli operatori hanno l'obbligo di consultare mensilmente il registro delle opposizioni per vedere quali numeri non possono più contattare.

Le chiamate dei call Center saranno identificabili.

La norma che disponeva il numero unico per tutti i call center affinché fossero riconoscibili era stata approvata al Senato, ma tolta alla Camera. "Ma questo non importa – ha detto Jonny Crosio – perché tanto dal 1 maggio prossimo diventerà operativa la direttiva europea, che prevede il numero unico, che poi dovrà essere recepita da questa normativa". Tutti i call center devono rendere identificabili le proprie chiamate. A tal fine, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Authority per le comunicazioni deve individuare due codici o prefissi specifici per identificare e distinguere in modochiaro le chiamate telefoniche che sono dirette alle attività statistiche o quelle per fini commerciali. Ed entro 60 giorni i call center devono adeguare le loro numerazioni a tali disposizioni.

Il Garante della privacy è soddisfatto.

"L'approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge sul registro delle opposizioni, rappresenta un miglioramento di rilievo nella disciplina del telemarketing, rispetto alla quale il Garante ha più volte segnalato l'esigenza di riforma" si legge in un comunicato del Garante della privacy Antonello Soro -"Si apprezzano in particolare – spiega il Garante – le misure volte a innalzare le garanzie dei cittadini dalle chiamate indesiderate contrastando, segnatamente, le condotte elusive della disciplina fondata sul consenso".